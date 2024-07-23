Погожев Перфирий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погожева Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)
Меновное, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погожева Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погожева Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
погиб в войну