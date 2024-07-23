Погожев Перфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погожев Перфирий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погожева Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)

Меновное, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погожева Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погожева Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погожева Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
погиб в войну

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