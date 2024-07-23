Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исыпов Павел Логинович
Рождение ребёнка
14.01.1913
Отец ребёнка: Исыпов Павел Логинович
Большая Шелковка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.04.1919
Дочь: Погожева Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)
Отец ребёнка: Исыпов Павел Логинович
Локоть, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно