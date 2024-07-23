Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Isypova \\ Исыпова Александра Елезаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исыпов Павел Логинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исыпов Борис Павлович

Отец ребёнка: Исыпов Павел Логинович

Рождение ребёнка
14.01.1913

Сын: Исыпов Василий Павлович

Отец ребёнка: Исыпов Павел Логинович

Большая Шелковка, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.04.1919

Дочь: Погожева Анна Павловна Т. Нюра (Крещенная Василиса)

Отец ребёнка: Исыпов Павел Логинович

Локоть, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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