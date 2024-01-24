Головочесов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловочесов Иван

Головочесов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Головочесов Никита Иванович

Мать ребёнка: Головочесова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Головочесов Иван Иванович

Мать ребёнка: Головочесова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Головочесов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Головочесова Аграфена

Рождение ребёнка
04.02.1903

Сын: Головочесов Федор Иванович

Мать ребёнка: Головочесова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перегудина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Головочесова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головочесова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Головочесова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Головочесова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Головочесова Аграфена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close