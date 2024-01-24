Головочесов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Головочесов Никита Иванович
Мать ребёнка: Головочесова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Головочесов Иван Иванович
Мать ребёнка: Головочесова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Головочесов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Головочесова Аграфена
Рождение ребёнка
04.02.1903
Сын: Головочесов Федор Иванович
Мать ребёнка: Головочесова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перегудина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Головочесова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головочесова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Головочесова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Головочесова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Головочесова Аграфена
Смерть
Неизвестно