Головочесова (Сатюкова) Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головочесова (Сатюкова) Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Головочесов Никита Иванович

Отец ребёнка: Головочесов Иван

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Головочесов Иван Иванович

Отец ребёнка: Головочесов Иван

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Головочесов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Головочесов Иван

Рождение ребёнка
04.02.1903

Сын: Головочесов Федор Иванович

Отец ребёнка: Головочесов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перегудина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Головочесов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головочесова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Головочесов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Головочесов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Головочесов Иван

Смерть
Неизвестно
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