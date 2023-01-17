деревня Танеевка, деревня Танеевка, Саранск, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Танеевка

Саранск, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1577Малая Танеевка (Сергиевское), с. каз. и вл.при рч. Тавле.13993297319Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Макаровская волость
878. М. Танеевка (Никольское, Сергиевское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Тавле, дворов 101, жителей 750, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, город республиканского значения Саранск
85724Танеевкадеревня54°06'45°22'N-38-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Саранск
89701000166д Танеевкадеревня
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