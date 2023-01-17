Танеевка
Саранск, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1577Малая Танеевка (Сергиевское), с. каз. и вл.при рч. Тавле.13993297319Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
878. М. Танеевка (Никольское, Сергиевское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Тавле, дворов 101, жителей 750, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
85724Танеевкадеревня54°06'45°22'N-38-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89701000166д Танеевкадеревня