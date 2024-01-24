Головочесов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1903
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1903
Отец: Головочесов Иван
Мать: Головочесова Аграфена
Рождение ребёнка
1922
Сын: Головочесов Иван Федорович
Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна
Рождение ребёнка
19.04.1926
Дочь: Филимонова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна
Рождение ребёнка
10.11.1929
Сын: Головочесов Пётр Федорович
Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна
Рождение ребёнка
12.06.1931
Сын: Головочесов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна
Рождение ребёнка
02.08.1934
Сын: Головочесов Александр Федорович
Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна
Рождение ребёнка
09.05.1937
Дочь: Никерина Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна
Рождение ребёнка
18.12.1939
Сын: Головочесов Николай Федорович
Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна
Смерть
1988