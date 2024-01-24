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Головочесов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1903

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1903

Отец: Головочесов Иван

Мать: Головочесова Аграфена

Рождение ребёнка
1922

Сын: Головочесов Иван Федорович

Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна

Рождение ребёнка
19.04.1926

Дочь: Филимонова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна

Рождение ребёнка
10.11.1929

Сын: Головочесов Пётр Федорович

Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна

Рождение ребёнка
12.06.1931

Сын: Головочесов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна

Рождение ребёнка
02.08.1934

Сын: Головочесов Александр Федорович

Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна

Рождение ребёнка
09.05.1937

Дочь: Никерина Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна

Рождение ребёнка
18.12.1939

Сын: Головочесов Николай Федорович

Мать ребёнка: Головочесова Аксинья Евграфовна

Смерть
1988
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