Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Василискова Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Золотарев Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Золотарев Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Золотарев Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
1884
Сын: Золотарев Сергей Дмитриев
Отец ребёнка: Золотарев Дмитрий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно