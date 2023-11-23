Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Хрусталев Федор Васильев

Мать: Хрусталева Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Василискова Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Золотарев Дмитрий Федоров

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Золотарев Дмитрий Федоров

Рождение ребёнка
1880

Сын: Золотарев Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Золотарев Дмитрий Федоров

Рождение ребёнка
1884

Сын: Золотарев Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Золотарев Дмитрий Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарев Дмитрий Федоров

Смерть
Неизвестно
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