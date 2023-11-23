Василискова (Золотарева) Александра Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василискова (Золотарева) Александра Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

10.09.1904

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Золотарев Дмитрий Федоров

Мать: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василисков Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Василисков Дмитрий Александров

Бракосочетание
1897

Муж: Василисков Дмитрий Александров

Рождение ребёнка
1899

Сын: Василисков Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Василисков Дмитрий Александров

Рождение ребёнка
1904

Сын: Василисков Валериан Дмитриев

Отец ребёнка: Василисков Дмитрий Александров

Смерть
10.09.1904

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