Василискова (Золотарева) Александра Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти10.09.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василисков Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Василисков Дмитрий Александров
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1899
Сын: Василисков Николай Дмитриев
Отец ребёнка: Василисков Дмитрий Александров
Рождение ребёнка
1904
Сын: Василисков Валериан Дмитриев
Отец ребёнка: Василисков Дмитрий Александров
Смерть
10.09.1904