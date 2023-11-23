Золотарев Дмитрий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарев Дмитрий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотарев Дмитрий Федорович (1840 — ?) Родился в семье дьячка села Золоторучья Угличского уезда Федора Александровича. Священник села Воскресенского на Мусоре Пошехонского уезда. Впоследствии служил в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Василискова (Золотарева) Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Золотарева) Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1880

Сын: Золотарев Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Золотарев Сергей Дмитриев

Мать ребёнка: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова

Смерть
Неизвестно

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