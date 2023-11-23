Золотарев Дмитрий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Золотарев Дмитрий Федорович (1840 — ?) Родился в семье дьячка села Золоторучья Угличского уезда Федора Александровича. Священник села Воскресенского на Мусоре Пошехонского уезда. Впоследствии служил в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Золотарева) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Золотарев Сергей Дмитриев
Мать ребёнка: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова
Смерть
Неизвестно