Хрусталева Екатерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Хрусталева) Анна Федорова
Отец ребёнка: Хрусталев Федор Васильев
Рождение ребёнка
05.09.1837
Отец ребёнка: Хрусталев Федор Васильев
Хрусталев Михаил Федорович (1837 — 1876) Родился 5 сентября 1837 года в семье дьякона села Всехсвятского Мологского уезда Федора Хрусталева. Обучался в Пошехонском духовном училище, а затем — до средн... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Хрусталев Федор Васильев
Смерть
Неизвестно