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Хрусталева Екатерина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрусталев Федор Васильев

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Хрусталева) Анна Федорова

Отец ребёнка: Хрусталев Федор Васильев

Рождение ребёнка
05.09.1837

Сын: Хрусталев Михаил Федоров

Отец ребёнка: Хрусталев Федор Васильев

Хрусталев Михаил Федорович (1837 — 1876) Родился 5 сентября 1837 года в семье дьякона села Всехсвятского Мологского уезда Федора Хрусталева. Обучался в Пошехонском духовном училище, а затем — до средн... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Хрусталев Федор Васильев

Смерть
Неизвестно

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