Хрусталев Федор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1804
Дата смерти1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Хрусталев Федор Васильевич (1804 — 1882) Родился 2 ноября 1804 года1 в семье священника села Захарьина Мологского уезда Василия Хрусталева. Обучался в Ярославском духовном училище, а затем — в Ярослав... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Хрусталева) Анна Федорова
Мать ребёнка: Хрусталева Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
05.09.1837
Мать ребёнка: Хрусталева Екатерина Петрова
Хрусталев Михаил Федорович (1837 — 1876) Родился 5 сентября 1837 года в семье дьякона села Всехсвятского Мологского уезда Федора Хрусталева. Обучался в Пошехонском духовном училище, а затем — до средн... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Хрусталева Екатерина Петрова
Смерть
1882