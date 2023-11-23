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Хрусталев Федор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1804

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрусталев Федор Васильевич (1804 — 1882) Родился 2 ноября 1804 года1 в семье священника села Захарьина Мологского уезда Василия Хрусталева. Обучался в Ярославском духовном училище, а затем — в Ярослав... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрусталева Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Хрусталева) Анна Федорова

Мать ребёнка: Хрусталева Екатерина Петрова

Рождение ребёнка
05.09.1837

Сын: Хрусталев Михаил Федоров

Мать ребёнка: Хрусталева Екатерина Петрова

Хрусталев Михаил Федорович (1837 — 1876) Родился 5 сентября 1837 года в семье дьякона села Всехсвятского Мологского уезда Федора Хрусталева. Обучался в Пошехонском духовном училище, а затем — до средн... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Золотарева (Хрусталева) Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Хрусталева Екатерина Петрова

Смерть
1882

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