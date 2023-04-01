Поздеева (Тиранова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева (Тиранова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Торопов Иван Николаевич

Мать: Тиранова Ирина Дементьевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Поздеева Галина Максимовна

Отец ребёнка: Поздеев Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
28.11.1937

Сын: Поздеев Виктор Максимович

Отец ребёнка: Поздеев Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Поздеев Геннадий Максимович

Отец ребёнка: Поздеев Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Поздеева Любовь Максимовна

Отец ребёнка: Поздеев Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздеев Павел Максимович

Отец ребёнка: Поздеев Максим Алексеевич

Смерть
1975
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