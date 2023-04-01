Поздеева (Тиранова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1975
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Поздеева Галина Максимовна
Отец ребёнка: Поздеев Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
28.11.1937
Сын: Поздеев Виктор Максимович
Отец ребёнка: Поздеев Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Поздеев Геннадий Максимович
Отец ребёнка: Поздеев Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Поздеева Любовь Максимовна
Отец ребёнка: Поздеев Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поздеев Максим Алексеевич
Смерть
1975