село Ижма, село Ижма, Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Ижма

Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
722Ижма, с.при р. Ижме.78291144681772Церквей православ. 2. Зимняя и летняя ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Мохченская волость
236. Ижма, село бывшее государственное, при реке Ижме, дворов 170, жителей 1842, Печорского края ст. кв., 2 церкви православные, школа, 8 лавок, 3 вин. скл., 13 з. ярм., Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Ижемский район
13103Ижмасело65°00'53°54'Q-39-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Ижемский муниципальный район, Сельское поселение Ижма
87604420101с Ижмасело
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