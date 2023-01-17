Ижма
Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
722Ижма, с.при р. Ижме.78291144681772Церквей православ. 2. Зимняя и летняя ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
236. Ижма, село бывшее государственное, при реке Ижме, дворов 170, жителей 1842, Печорского края ст. кв., 2 церкви православные, школа, 8 лавок, 3 вин. скл., 13 з. ярм., Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13103Ижмасело65°00'53°54'Q-39-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
87604420101с Ижмасело