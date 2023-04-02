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Тиранова Ирина Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

20.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Тиранова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван Николаевич

Рождение
1884

Отец: Тиранов Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вокуев Василий Никифорович

Рода "демёшкиных", второй муж, "главный" дед
Рождение ребёнка
14.04.1909

Дочь: Поздеева (Тиранова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Торопов Иван Николаевич

Смерть
20.03.1955

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