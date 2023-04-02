Тиранова Ирина Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти20.03.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Тиранова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван Николаевич
Рождение
1884
Отец: Тиранов Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рода "демёшкиных", второй муж, "главный" дед
Рождение ребёнка
14.04.1909
Дочь: Поздеева (Тиранова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Торопов Иван Николаевич
Смерть
20.03.1955