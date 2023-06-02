Дарья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Козма Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Федотов
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Ирина Варфоломеева
Отец ребёнка: Варфоломей Федотов
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Семен Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Федотов
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варфоломей Федотов
Смерть
Неизвестно