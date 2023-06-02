Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Козма Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Федотов

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Ирина Варфоломеева

Отец ребёнка: Варфоломей Федотов

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Семен Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Федотов

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломей Федотов

Смерть
Неизвестно