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Варфоломей Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: Домна Аверкиева

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Козма Варфоломеев

Мать ребёнка: Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Ирина Варфоломеева

Мать ребёнка: Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Семен Варфоломеев

Мать ребёнка: Дарья Сергеевна

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Сергеевна

Смерть
Неизвестно