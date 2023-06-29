Варфоломей Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: Домна Аверкиева
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Козма Варфоломеев
Мать ребёнка: Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Ирина Варфоломеева
Мать ребёнка: Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Семен Варфоломеев
Мать ребёнка: Дарья Сергеевна
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Сергеевна
Смерть
Неизвестно