Евдокия Варфоломеевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1828 ст.
Дата смерти09.08.1828 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1828 ст.
Отец: Варфоломей Федотов
Мать: не указана
Крещение
12.03.1828 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: отставной солдат Александр Воронцов, крестьянина Кирилла Гаврилова жена Агафья Сергеева.
Смерть
09.08.1828 ст.
Чахоткою. 5 месяцев.