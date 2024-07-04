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Евдокия Варфоломеевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.03.1828 ст.

Дата смерти

09.08.1828 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1828 ст.

Отец: Варфоломей Федотов

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
12.03.1828 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: отставной солдат Александр Воронцов, крестьянина Кирилла Гаврилова жена Агафья Сергеева.
Смерть
09.08.1828 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Чахоткою. 5 месяцев.

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