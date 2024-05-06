Ирина Варфоломеевна
Место рождения
Дата рождения09.04.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.04.1820 ст.
Отец: Варфоломей Федотов
Мать: Дарья Сергеева
Крещение
12.04.1820 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Матвей Яковлев и Гавриила Иванова жена Анисья Иванова.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Восприемник
27.03.1841 ст.
Крестная мать Василия, сына Афанасия Григорьева и жены его Агриппины Яковлевой.
Восприемник
28.12.1841 ст.
Крестная мать Василия, сына Абрама Амвросиева и жены его Маланьи Григорьевой.
Рождение ребёнка
09.02.1842 ст.
Дочь: Богданова Евдокия
Незаконнорожденная.
Смерть
Неизвестно