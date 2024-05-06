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Ирина Варфоломеевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.04.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1820 ст.

Отец: Варфоломей Федотов

Мать: Дарья Сергеева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
12.04.1820 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Матвей Яковлев и Гавриила Иванова жена Анисья Иванова.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Восприемник
27.03.1841 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Василия, сына Афанасия Григорьева и жены его Агриппины Яковлевой.
Восприемник
28.12.1841 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Василия, сына Абрама Амвросиева и жены его Маланьи Григорьевой.
Рождение ребёнка
09.02.1842 ст.

Дочь: Богданова Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденная.
Смерть
Неизвестно
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