Федот Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти31.07.1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Никифор Никифоров
Мать: Ирина Касьянова
Двоюродный брат Ивана Васильева.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 13 лет.
Бракосочетание
До 1775
Жена: Домна Аверкиева
Место жительства
1775
Исповедная роспись. Указано 26 лет.
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Зиновий Федотов
Мать ребёнка: Домна Аверкиева
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Варфоломей Федотов
Мать ребёнка: Домна Аверкиева
Рождение ребёнка
17.03.1791 ст.
Дочь: Дарья Федотова
Мать ребёнка: Домна Аверкиева
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
05.06.1794 ст.
Дочь: Акилина Федотова
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 77 лет.
Смерть
31.07.1821 ст.
По старости лет.