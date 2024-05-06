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Федот Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

31.07.1821 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1715 г.р.

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Никифор Никифоров

Мать: Ирина Касьянова

Двоюродный брат Ивана Васильева.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 13 лет.
Бракосочетание
До 1775

Жена: Домна Аверкиева

Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 26 лет.
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Зиновий Федотов

Мать ребёнка: Домна Аверкиева

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Варфоломей Федотов

Мать ребёнка: Домна Аверкиева

Рождение ребёнка
17.03.1791 ст.

Дочь: Дарья Федотова

Мать ребёнка: Домна Аверкиева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
05.06.1794 ст.

Дочь: Акилина Федотова

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 77 лет.
Смерть
31.07.1821 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
По старости лет.
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