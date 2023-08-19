Вашунин Максим Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Никита Семенов
Мать: Матрена Казьмина
Бракосочетание
07.02.1873 ст.
Жена: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
Между 1876 и 1878
Сын: Вашунин Михаил Максимович
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Вашунина Александра Максимова
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Вашунина Мария Максимова
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Смерть
Неизвестно