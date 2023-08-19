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Вашунин Максим Никитич

Место рождения

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Никита Семенов

Мать: Матрена Казьмина

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.02.1873 ст.

Жена: Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
Между 1876 и 1878

Сын: Вашунин Михаил Максимович

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Вашунин Андрей Максимов

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Вашунина Александра Максимова

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Вашунина Мария Максимова

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Вашунин Федор Максимович

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно