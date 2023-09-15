Екатерина Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Федор Ефремов
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1873 ст.
Рождение ребёнка
Между 1876 и 1878
Сын: Вашунин Михаил Максимович
Отец ребёнка: Вашунин Максим Никитич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Вашунин Максим Никитич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Вашунина Александра Максимова
Отец ребёнка: Вашунин Максим Никитич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Вашунина Мария Максимова
Отец ребёнка: Вашунин Максим Никитич
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Вашунин Максим Никитич
Смерть
Неизвестно