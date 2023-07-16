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Никита Семенов

Место рождения

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Семен Давидов

Мать: Матрена Никифорова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1849

Жена: Матрена Казьмина

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Вашунин Максим Никитич

Мать ребёнка: Матрена Казьмина

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Вашунин Василий Никитич

Мать ребёнка: Матрена Казьмина

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Вашунин Семен Никитин

Мать ребёнка: Матрена Казьмина

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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