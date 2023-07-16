Никита Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Семен Давидов
Мать: Матрена Никифорова
Бракосочетание
1849
Жена: Матрена Казьмина
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Матрена Казьмина
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Матрена Казьмина
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Матрена Казьмина
Смерть
Неизвестно