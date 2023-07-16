Вашунин Федор Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Вашунин Максим Никитич
Мать: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вашунина Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Вашунина (Федосеева) Фекла Михаилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вашунина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Вашунина (Федосеева) Фекла Михаилова
Бракосочетание
?.02.1905
Рождение ребёнка
1910
Сын: Вашунин Василий Федорович
Мать ребёнка: Вашунина (Федосеева) Фекла Михаилова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вашунина Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Вашунина (Федосеева) Фекла Михаилова
Рождение ребёнка
17.11.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вашунина (Федосеева) Фекла Михаилова
Смерть
Неизвестно