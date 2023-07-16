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Вашунин Федор Максимович

Место рождения

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Вашунин Максим Никитич

Мать: Екатерина Федорова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вашунина Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Вашунина (Федосеева) Фекла Михаилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вашунина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Вашунина (Федосеева) Фекла Михаилова

Бракосочетание
?.02.1905

Жена: Вашунина (Федосеева) Фекла Михаилова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Вашунин Василий Федорович

Мать ребёнка: Вашунина (Федосеева) Фекла Михаилова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вашунина Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Вашунина (Федосеева) Фекла Михаилова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.11.1917

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Мать ребёнка: Вашунина (Федосеева) Фекла Михаилова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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