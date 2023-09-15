Вашунина (Федосьева) Фекла Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашунина (Федосьева) Фекла Михаилова

Место рождения

Юдинки, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Федосьев Михаил Косьмин

Мать: не указана

Юдинки, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
?.02.1905

Муж: Вашунин Федор Максимович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Вашунин Василий Федорович

Отец ребёнка: Вашунин Федор Максимович

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вашунина Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Вашунин Федор Максимович

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.11.1917

Дочь: Вашунина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Вашунин Федор Максимович

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вашунина Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Вашунин Федор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вашунина Мария Федоровна

Отец ребёнка: Вашунин Федор Максимович

Смерть
Неизвестно
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