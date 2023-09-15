Вашунина (Федосьева) Фекла Михаилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Федосьев Михаил Косьмин
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1905
Рождение ребёнка
1910
Сын: Вашунин Василий Федорович
Отец ребёнка: Вашунин Федор Максимович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вашунина Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Вашунин Федор Максимович
Рождение ребёнка
17.11.1917
Дочь: Вашунина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Вашунин Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вашунина Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Вашунин Федор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вашунина Мария Федоровна
Отец ребёнка: Вашунин Федор Максимович
Смерть
Неизвестно