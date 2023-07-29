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Вашунин Андрей Максимов
Вашунин Андрей Максимов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1880
Дата смерти
1881
Пол
Мужской
Отец
Вашунин Максим Никитич
Около 1855 г.р.
Мать
Екатерина Федорова
Около 1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Вашунин Максим Никитич
Мать:
Екатерина Федорова
Смерть
1881
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