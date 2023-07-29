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Вашунин Андрей Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Вашунин Максим Никитич

Мать: Екатерина Федорова

Смерть
1881