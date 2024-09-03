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Силиверстов Емельян Егорович

Место рождения

село Теплое Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1815

Дата смерти

10.11.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Силиверстов Егор Силиверстов

Мать: Силиверстова Домна Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834

Сын: Силиверстов Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
1835

Сын: Силиверстов Никита Емельянович

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
1838

Сын: Силиверстов Петр Емельянович

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
05.01.1840

Дочь: (Силиверстова) Анисья Емельяновна

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
01.02.1843

Сын: Силиверстов Семен Емельянович

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
08.06.1845

Сын: Силиверстов Иона Емельянович

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
01.01.1847

Дочь: (Силиверстова) Параскева Емельяновна

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
1848

Сын: Силиверстов Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
15.03.1850

Дочь: (Силиверстова) Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
24.03.1852

Дочь: (Силиверстова) Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Силиверстова) Евфимия Емельяновна

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
04.10.1854

Сын: Силиверстов Сергей Емельянович

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Рождение ребёнка
04.07.1857

Сын: Силиверстов Илья Емельянович

Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Смерть
10.11.1882

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