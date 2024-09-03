Силиверстов Емельян Егорович
Место рождениясело Теплое Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1815
Дата смерти10.11.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Силиверстов Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Сын: Силиверстов Никита Емельянович
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Сын: Силиверстов Петр Емельянович
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Дочь: (Силиверстова) Анисья Емельяновна
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Сын: Силиверстов Семен Емельянович
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Сын: Силиверстов Иона Емельянович
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Дочь: (Силиверстова) Параскева Емельяновна
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Сын: Силиверстов Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Дочь: (Силиверстова) Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Дочь: (Силиверстова) Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Дочь: (Силиверстова) Евфимия Емельяновна
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Сын: Силиверстов Сергей Емельянович
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Сын: Силиверстов Илья Емельянович
Мать ребёнка: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)