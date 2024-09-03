Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

11.04.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Силиверстов Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Силиверстов Никита Емельянович

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Силиверстов Петр Емельянович

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
05.01.1840

Дочь: (Силиверстова) Анисья Емельяновна

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
01.02.1843

Сын: Силиверстов Семен Емельянович

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
08.06.1845

Сын: Силиверстов Иона Емельянович

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
01.01.1847

Дочь: (Силиверстова) Параскева Емельяновна

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Силиверстов Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
15.03.1850

Дочь: (Силиверстова) Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
24.03.1852

Дочь: (Силиверстова) Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Силиверстова) Евфимия Емельяновна

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
04.10.1854

Сын: Силиверстов Сергей Емельянович

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Рождение ребёнка
04.07.1857

Сын: Силиверстов Илья Емельянович

Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович

Смерть
11.04.1860

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