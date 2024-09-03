Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти11.04.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Силиверстов Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Сын: Силиверстов Никита Емельянович
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Сын: Силиверстов Петр Емельянович
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Дочь: (Силиверстова) Анисья Емельяновна
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Сын: Силиверстов Семен Емельянович
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Сын: Силиверстов Иона Емельянович
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Дочь: (Силиверстова) Параскева Емельяновна
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Сын: Силиверстов Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Дочь: (Силиверстова) Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Дочь: (Силиверстова) Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Дочь: (Силиверстова) Евфимия Емельяновна
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Сын: Силиверстов Сергей Емельянович
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович
Сын: Силиверстов Илья Емельянович
Отец ребёнка: Силиверстов Емельян Егорович