Силиверстов Егор Силиверстов
Место рождениясело Теплое Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1791
Дата смерти09.12.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Селиверст Лукьянов
Мать: Лукерья Гаврилова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Силиверстов Емельян Егорович
Мать ребёнка: Силиверстова Домна Дмитриева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Селиверстов Андрей Егорович
Мать ребёнка: Силиверстова Домна Дмитриева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Селиверстов Антон Егорович
Мать ребёнка: Силиверстова Домна Дмитриева
Смерть
09.12.1864