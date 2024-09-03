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Силиверстов Егор Силиверстов

Место рождения

село Теплое Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1791

Дата смерти

09.12.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Селиверст Лукьянов

Мать: Лукерья Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силиверстова Домна Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815

Сын: Силиверстов Емельян Егорович

Мать ребёнка: Силиверстова Домна Дмитриева

Рождение ребёнка
1820

Сын: Селиверстов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Силиверстова Домна Дмитриева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Селиверстов Антон Егорович

Мать ребёнка: Силиверстова Домна Дмитриева

Смерть
09.12.1864

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