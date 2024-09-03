Силиверстов Семен Емельянович
Место рождениясело Теплое Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения01.02.1843
Дата смерти05.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1843
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1864
Сын: Силиверстов Василий Семенович
Мать ребёнка: Силиверстова Иустиния Евграфовна
Рождение ребёнка
04.11.1872
Сын: Силиверстов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Силиверстова Иустиния Евграфовна
Рождение ребёнка
16.06.1881
Сын: Силиверстов Иван Семенович
Мать ребёнка: Силиверстова Иустиния Евграфовна
Смерть
05.12.1905