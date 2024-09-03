Силиверстов Семен Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силиверстов Семен Емельянович

Место рождения

село Теплое Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

01.02.1843

Дата смерти

05.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1843

Отец: Силиверстов Емельян Егорович

Мать: Селиверстова Анна Тихоновна (Петрова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силиверстова Иустиния Евграфовна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1864

Сын: Силиверстов Василий Семенович

Мать ребёнка: Силиверстова Иустиния Евграфовна

Рождение ребёнка
04.11.1872

Сын: Силиверстов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Силиверстова Иустиния Евграфовна

Рождение ребёнка
16.06.1881

Сын: Силиверстов Иван Семенович

Мать ребёнка: Силиверстова Иустиния Евграфовна

Смерть
05.12.1905

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