Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Стефан Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Катерина Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Варвара Гавриловна (Григорьевна)
Отец ребёнка: Гаврила Семенович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно