Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Стефан Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Семенович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Семенович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Катерина Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Семенович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Семенович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Варвара Гавриловна (Григорьевна)

Отец ребёнка: Гаврила Семенович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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