Федор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гаврила Семенович
Мать: Стефанида
Рождение ребёнка
1846
Сын: Леон Федорович
Мать ребёнка: Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Яков Федорович
Мать ребёнка: Прасковья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Игнатьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853