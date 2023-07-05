Федор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гаврила Семенович

Мать: Стефанида

Рождение ребёнка
1846

Сын: Леон Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Игнатьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Яков Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Игнатьевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1853
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
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