Стефан Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Гаврила Семенович

Мать: Стефанида

Рождение ребёнка
1831

Сын: Никифор Стефанович

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Павел Стефанович

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Никита Стефанович

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Петр Стефанович

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Стефанович

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Петр Стефанович

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Адонья (?) Стефановна

Мать ребёнка: Авдотья Романовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Романовна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1853
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
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