Стефан Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Гаврила Семенович
Мать: Стефанида
Рождение ребёнка
1831
Сын: Никифор Стефанович
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Павел Стефанович
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Никита Стефанович
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Петр Стефанович
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Стефанович
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Петр Стефанович
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Адонья (?) Стефановна
Мать ребёнка: Авдотья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Романовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853