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Прасковья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Гаврила Семенович

Мать: Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Максимович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Софья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Максимович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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