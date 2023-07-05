Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Гаврила Семенович
Мать: Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агафья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Максимович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Софья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Максимович
Смерть
Неизвестно