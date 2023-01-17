Алферов Секрет
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Алферов Петр Секретович (Секретьевич)
Мать ребёнка: Алферова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Секретовна (Секретьевна)
Мать ребёнка: Алферова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алферова Александра
Смерть
Неизвестно