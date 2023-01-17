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Алферов Секрет

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Место рождения

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Алферов Петр Секретович (Секретьевич)

Мать ребёнка: Алферова Александра

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Секретовна (Секретьевна)

Мать ребёнка: Алферова Александра

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алферова Александра

Смерть
Неизвестно
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