Алферова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Алферов Петр Секретович (Секретьевич)

Отец ребёнка: Алферов Секрет

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Секретовна (Секретьевна)

Отец ребёнка: Алферов Секрет

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферов Секрет

Смерть
Неизвестно
Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
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