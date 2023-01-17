Алферова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Алферов Петр Секретович (Секретьевич)
Отец ребёнка: Алферов Секрет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Секретовна (Секретьевна)
Отец ребёнка: Алферов Секрет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алферов Секрет
Смерть
Неизвестно