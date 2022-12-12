Алферов Петр Секретович (Секретьевич)
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Алферов Секрет
Мать: Алферова Александра
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Богатырева Ольга Петровна
Мать ребёнка: Алферова Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
18.10.1925
Дочь: Мальцева Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Алферова Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Зинаида Петрован
Мать ребёнка: Алферова Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Алферова Раиса Петровна
Мать ребёнка: Алферова Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Алферова Надежда Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968