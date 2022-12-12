Алферов Петр Секретович (Секретьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферов Петр Секретович (Секретьевич)

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Место рождения

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Алферов Секрет

Мать: Алферова Александра

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Богатырева Ольга Петровна

Мать ребёнка: Алферова Надежда Федоровна

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.10.1925

Дочь: Мальцева Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Алферова Иван Петрович

Мать ребёнка: Алферова Надежда Федоровна

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Зинаида Петрован

Мать ребёнка: Алферова Надежда Федоровна

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Алферова Раиса Петровна

Мать ребёнка: Алферова Надежда Федоровна

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1938

Сын: Алферов Павел Петрович

Мать ребёнка: Алферова Надежда Федоровна

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алферова Надежда Федоровна

Смерть
1968
Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
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