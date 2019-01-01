село Сенгилеевское, село Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Сенгилеевское

Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
6222Сенгилеевская станицана правом бер. р. Егорлыка4841641612511200великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 2, бакалейных 3. Питейных заведений 2. Мукомольных мельниц водяных 3, ветряных 2.По р. Егорлык

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кубанская область, Лабинский отдел, Сенгилеевская станица
станица Сенгилеевская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Шпаковский район
88527Сенгилеевскоесело45°03'41°37'L-37-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, Сельское поселение Сенгилеевский сельсовет
7658419101с Сенгилеевское#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close