Алфёрова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Алфёров Стефан Симеонович
Отец ребёнка: Алфёров Симеон
Рождение ребёнка
1842
Сын: Алфёров Василий Симеонович
Отец ребёнка: Алфёров Симеон
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрона Симеоновна
Отец ребёнка: Алфёров Симеон
Рождение ребёнка
1853
Сын: Алфёров Родион (Иродион) Симеонович
Отец ребёнка: Алфёров Симеон
Рождение ребёнка
1853
Сын: Алферов Секрет (Асинкрит) Симеонович
Отец ребёнка: Алфёров Симеон
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Алфёров Симеон
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Симеоновна
Отец ребёнка: Алфёров Симеон
Место жительства
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алфёров Симеон
Смерть
Неизвестно