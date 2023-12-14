Алфёрова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алфёрова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Алфёров Стефан Симеонович

Отец ребёнка: Алфёров Симеон

Рождение ребёнка
1842

Сын: Алфёров Василий Симеонович

Отец ребёнка: Алфёров Симеон

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрона Симеоновна

Отец ребёнка: Алфёров Симеон

Рождение ребёнка
1853

Сын: Алфёров Родион (Иродион) Симеонович

Отец ребёнка: Алфёров Симеон

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Алферов Секрет (Асинкрит) Симеонович

Отец ребёнка: Алфёров Симеон

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Алфёров Ефим Симеонович

Отец ребёнка: Алфёров Симеон

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Симеоновна

Отец ребёнка: Алфёров Симеон

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
1861
Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алфёров Симеон

Смерть
Неизвестно
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