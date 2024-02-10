Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Федор Васильевич
Мать: Евгения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Поликарп Иванович
Мать ребёнка: Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Феопемпт Иванович
Мать ребёнка: Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Андреевна
Смерть
Неизвестно