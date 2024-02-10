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Иван Федорович

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Федор Васильевич

Мать: Евгения Павловна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Поликарп Иванович

Мать ребёнка: Агафья Андреевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Феопемпт Иванович

Мать ребёнка: Агафья Андреевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Андреевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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