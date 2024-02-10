Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Поликарп Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Феопемпт Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно