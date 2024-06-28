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Федор Васильевич

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Василий

Мать: не указана

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Павловна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Евгения Павловна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Евгения Павловна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Исакова (Васильева) Агрипина Федоровна

Мать ребёнка: Евгения Павловна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Евгения Павловна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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