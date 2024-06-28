Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Павловна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Евгения Павловна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Евгения Павловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Исакова (Васильева) Агрипина Федоровна
Мать ребёнка: Евгения Павловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Евгения Павловна
Смерть
Неизвестно