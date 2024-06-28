Евгения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Исакова (Васильева) Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно