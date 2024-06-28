Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Исакова (Васильева) Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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