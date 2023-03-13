Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВан-Дер-Шкруф Владимир Михайлович

Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1902

Дата смерти

28.03.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1902

Отец: Ван-Дер-Шкруф Михаил Ипполитович

Мать: Ван-Дер-Шкруф Александра Николаевна

Рождение ребёнка
28.07.1917

Дочь: Ван-Дер-Шкруф Марина Владимировна

Мать ребёнка: Ван-Дер Шкруф Нина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.08.1921

Дочь: Винникова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Шарлотта

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1922

Дочь: Михайлова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Шарлотта

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ван-Дер Шкруф Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ван-Дер-Шкруф Шарлотта

Смерть
28.03.1934
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close