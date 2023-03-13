Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1902
Дата смерти28.03.1934
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1902
Рождение ребёнка
28.07.1917
Дочь: Ван-Дер-Шкруф Марина Владимировна
Мать ребёнка: Ван-Дер Шкруф Нина Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.08.1921
Дочь: Винникова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Шарлотта
Рождение ребёнка
17.11.1922
Дочь: Михайлова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Шарлотта
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ван-Дер-Шкруф Шарлотта
Смерть
28.03.1934