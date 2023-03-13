Ван-Дер Шкруф (Крыловская) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ван-Дер Шкруф (Крыловская) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
28.07.1917

Дочь: Ван-Дер-Шкруф Марина Владимировна

Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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