Ван-Дер Шкруф (Крыловская) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1917
Дочь: Ван-Дер-Шкруф Марина Владимировна
Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно