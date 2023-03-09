Ван-Дер-Шкруф (Толстая) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ван-Дер-Шкруф (Толстая) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Толстой Николай Константинович

Мать: Шор Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
12.01.1886

Муж: Ван-Дер-Шкруф Михаил Ипполитович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.07.1887

Дочь: Рождественская Нина Михайловна

Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Михаил Ипполитович

Рождение ребёнка
09.07.1893

Дочь: Бродовская Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Михаил Ипполитович

Рождение ребёнка
15.10.1895

Сын: Ван-Дер-Шкруф Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Михаил Ипполитович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.03.1902

Сын: Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Михаил Ипполитович

Смерть
1938