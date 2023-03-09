Ван-Дер-Шкруф (Толстая) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
12.01.1886
Рождение ребёнка
09.07.1887
Дочь: Рождественская Нина Михайловна
Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Михаил Ипполитович
Рождение ребёнка
09.07.1893
Дочь: Бродовская Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Михаил Ипполитович
Рождение ребёнка
15.10.1895
Сын: Ван-Дер-Шкруф Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Михаил Ипполитович
Рождение ребёнка
31.03.1902
Сын: Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Михаил Ипполитович
Смерть
1938