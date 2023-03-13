Ван-Дер-Шкруф (Иоэльсон) Шарлотта
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти14.04.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1921
Дочь: Винникова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
17.11.1922
Дочь: Михайлова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1940