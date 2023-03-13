Ван-Дер-Шкруф (Иоэльсон) Шарлотта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ван-Дер-Шкруф (Иоэльсон) Шарлотта

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

14.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1921

Дочь: Винникова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1922

Дочь: Михайлова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ван-Дер-Шкруф Владимир Михайлович

Смерть
14.04.1940
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