Панов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1885
Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно