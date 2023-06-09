Панов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1885

Сын: Панов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Панова Анна Максимовна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Место жительства
Неизвестно
Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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