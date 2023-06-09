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Панов Алексей Николаевич

Место рождения

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панов Николай Петрович

Мать: Панова Анна Максимовна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Надежда Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Надежда Поликарповна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Панова Надежда Поликарповна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Надежда Поликарповна

Смерть
Неизвестно