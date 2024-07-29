Панова Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Панов Николай Петрович
Мать: Панова Анна Михйловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно