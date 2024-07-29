Панова Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанова Евгения Николаевна

Панова Евгения Николаевна

Место рождения

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1838 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Панов Николай Петрович

Мать: Панова Анна Михйловна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.