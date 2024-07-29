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Панова Елена Николаевна

Место рождения

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Панов Николай Петрович

Мать: Панова Анна Михйловна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Григорьевич (Тимофеевич)

Отец ребёнка: Тимофей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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