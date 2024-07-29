Панова Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Панов Николай Петрович
Мать: Панова Анна Михйловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Григорьевич (Тимофеевич)
Отец ребёнка: Тимофей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Михайлович
Смерть
Неизвестно